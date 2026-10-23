Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi, emniyet kemerleri kontrol edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi, emniyet kemerleri kontrol edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli\'nde okul servisleri denetlendi, emniyet kemerleri kontrol edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Taşımalı Eğitim Denetim Komisyonu, Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ün katılımıyla okul servislerini denetledi. Denetimlerde emniyet kemerleri ile şoför ve rehber personelin mevzuata uygunluğu kontrol edildi, denetimlerin öğrenci güvenliği için süreceği belirtildi.

Kırklareli Taşımalı Eğitim Denetim Komisyonunca okul servislerini denetledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ün de katıldığı denetimlerde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri servis araçları, şoförler ve rehber personelin ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol etti.

Ayrıca okul servislerindeki emniyet kemerleri kontrol edildi, öğrencilerin araçlara güvenli şekilde binip inmeleri konusunda rehber personele bilgi verildi.

Altınöz, taşımalı eğitimde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA
KırklareliGüvenlikRehberEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
İngiltere’de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın İngiltere'de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın
MESEM’lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı
Ölü bulduğu adamın evine çöktü Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı
Hollanda’nın ensesindeyiz İşte UEFA ülke puanında son durum Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Çorum’da iş yerinde kaza geçiren bovling salonu çalışanı 28 yaşındaki Melike Yeter öldü Çorum'da iş yerinde kaza geçiren bovling salonu çalışanı 28 yaşındaki Melike Yeter öldü
10:49
Derbi öncesi sürpriz karar Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
10:41
40 yaşındaki Muslera’dan akılalmaz performans 3 penaltı birden kurtardı
40 yaşındaki Muslera'dan akılalmaz performans! 3 penaltı birden kurtardı
10:32
İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası
İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
10:19
Meteoroloji’den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi
Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi
09:59
Azerbaycan’da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
Azerbaycan'da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
09:50
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 10:57:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi, emniyet kemerleri kontrol edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei