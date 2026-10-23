Kırklareli\'nde okul servisleri denetlendi, emniyet kemerleri kontrol edildi

Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi, emniyet kemerleri kontrol edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Taşımalı Eğitim Denetim Komisyonu, Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ün katılımıyla okul servislerini denetledi. Denetimlerde emniyet kemerleri ile şoför ve rehber personelin mevzuata uygunluğu kontrol edildi, denetimlerin öğrenci güvenliği için süreceği belirtildi.
Kırklareli Taşımalı Eğitim Denetim Komisyonunca okul servislerini denetledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ün de katıldığı denetimlerde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri servis araçları, şoförler ve rehber personelin ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol etti.
Ayrıca okul servislerindeki emniyet kemerleri kontrol edildi, öğrencilerin araçlara güvenli şekilde binip inmeleri konusunda rehber personele bilgi verildi.
Altınöz, taşımalı eğitimde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.
Kaynak: AA
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