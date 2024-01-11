Kırklareli'nde okul sporları kapsamında futsal turnuvası sürüyor.

Demirköy Anadolu Lisesi futsal kız takımı, Pınarhisar Anadolu Lisesi futsal kız takımını 4-1 yendi.

Okul Müdürü Mayadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, futsal turnuvasında takımın başarılı olmaya devam ettiğini belirtti.

Takım sporcuları ile gurur duyduğunu dile getiren Mayadağ, diğer maçlarda da başarı elde ederek bölge turnuvalarına katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün de sporcuları tebrik ederek, Demirköy'ün adının her alanda duyurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Demirtaş, Bademlik, Lüleburgaz ilçesinin Yıldırım ve Cumhuriyet mahalleleri ile Kofçaz ilçesinin Kocatarla ve Devletliağaç köylerine 12 Ocak Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kocatarla ve Devletliağaç köylerinde 09.00-17.00, Demirtaş, Bademlik, Yıldırım ve Cumhuriyet mahallelerinde ise 09.00-13.00 saatlerinde yapılacak.

Yol yapım çalışması

Vize ilçesinde yol yapım çalışması sürüyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Caddesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Özalp, ekiplerin ilçede hummalı şekilde yol yapım çalışmasında bulunduğunu kaydetti.

Atatürk Caddesi'nde eski ve deforme olan asfaltın söküldüğünü ifade eden Özalp, en kısa sürede sıcak asfalt serilmesinin gerçekleştirileceğini söyledi.