 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli'nde okul sporları kapsamında futsal turnuvası sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde okul sporları kapsamında futsal turnuvası sürüyor

Demirköy Anadolu Lisesi futsal kız takımı, Pınarhisar Anadolu Lisesi futsal kız takımını 4-1 yendi. Okul Müdürü Mayadağ, takımın başarılı olmaya devam ettiğini belirtti. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün de sporcuları tebrik ederek, Demirköy'ün adının her alanda duyurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Kırklareli'nde 2 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi yapılacak. Vize ilçesinde yol yapım çalışması sürüyor.

Kırklareli\'nde okul sporları kapsamında futsal turnuvası sürüyor
11.01.2024 - 14:56,  Güncelleme: 15:01
Abone Ol

Kırklareli'nde okul sporları kapsamında futsal turnuvası sürüyor.

Demirköy Anadolu Lisesi futsal kız takımı, Pınarhisar Anadolu Lisesi futsal kız takımını 4-1 yendi.

Okul Müdürü Mayadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, futsal turnuvasında takımın başarılı olmaya devam ettiğini belirtti.

Takım sporcuları ile gurur duyduğunu dile getiren Mayadağ, diğer maçlarda da başarı elde ederek bölge turnuvalarına katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün de sporcuları tebrik ederek, Demirköy'ün adının her alanda duyurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Demirtaş, Bademlik, Lüleburgaz ilçesinin Yıldırım ve Cumhuriyet mahalleleri ile Kofçaz ilçesinin Kocatarla ve Devletliağaç köylerine 12 Ocak Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kocatarla ve Devletliağaç köylerinde 09.00-17.00, Demirtaş, Bademlik, Yıldırım ve Cumhuriyet mahallelerinde ise 09.00-13.00 saatlerinde yapılacak.

Yol yapım çalışması

Vize ilçesinde yol yapım çalışması sürüyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Caddesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Özalp, ekiplerin ilçede hummalı şekilde yol yapım çalışmasında bulunduğunu kaydetti.

Atatürk Caddesi'nde eski ve deforme olan asfaltın söküldüğünü ifade eden Özalp, en kısa sürede sıcak asfalt serilmesinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Anadolu Lisesi, Kırklareli, Özalp, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde okul sporları kapsamında futsal turnuvası sürüyor - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:20:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde okul sporları kapsamında futsal turnuvası sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement