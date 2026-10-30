Kırklareli'nde polis 3 ilkokulda akran zorbalığı ve güvenli interneti anlattı - Son Dakika
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Kırklareli'nde polis 3 ilkokulda akran zorbalığı ve güvenli interneti anlattı

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Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce yürütülen Birlikte Güvendeyiz Projesi kapsamında polis, 3 ilkokulda öğrencilere akran zorbalığı ve güvenli interneti anlattı. Öğrencilere akran nezaketi, saygı ve siber zorbalıktan korunma yolları aktarıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce "Birlikte Güvendeyiz Projesi" sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Siber Suçlarla Mücadele ile Çocuk Şube Müdürlüğü personeli, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında yürütülen projede öğrencilere akran zorbalığı ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgi veriyor.

Ekipler, Mustafa Dalcalı İlkokulu, 100. Yıl İlkokulu ve TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilere akran nezaketi ve arkadaşlık ilişkilerinde saygının önemi, bilinçli ve güvenli internet kullanımı ile siber zorbalıktan korunma yolları anlatıldı.

Kaynak: AA
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