Kırklareli\'nde sağanak ve dolu cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu

Kırklareli'nde sağanak ve dolu cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde sağanak ve dolu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina girişlerine sığınırken polis sürücüleri uyardı; kentte sıcaklık 12 derece ölçüldü, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte iki gündür etkisini sürdüren rüzgar, yerini bugün gök gürültülü yağışa bıraktı.
Öğleden sonra şiddetini artıran sağanak, zaman zaman etkili oldu.
Kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, bina girişlerine sığınarak havanın düzelmesini bekledi.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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