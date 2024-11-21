Kırklareli'nde Sağanak Yağış - Son Dakika
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Kırklareli'nde Sağanak Yağış

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Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oldu, vatandaşlar korunma yolları aradı, su birikintileri oluştu.

21.11.2024 11:50
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Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oldu. Aniden başlayan yağış sebebiyle vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Hava sıcaklığı 16 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli\'nde Sağanak Yağış
Kaynak: İHA

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