Kırklareli'nde Sağlık ve Gençlik Faaliyetleri

28.03.2026 10:57
Kırklareli Valisi, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi'ni kabul etti; futbol turnuvası düzenlenecek.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder'i makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ergüder'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Cumhuriyet Başsavcı vekili İsmet Saçlı, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de yer aldı.

"Gelecek Emniyette Projesi"

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Gelecek Emniyette Projesi" kapsamında futbol turnuvası düzenlenecek.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında 15-18 yaş gençler arasında futbol turnuvası düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, turnuvanın 6-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

