Kırklareli'nde Süt Sağım Robotlarıyla Üretim Artıyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde Süt Sağım Robotlarıyla Üretim Artıyor

Kırklareli\'nde Süt Sağım Robotlarıyla Üretim Artıyor

Kırklareli'nde 20 işletmede süt sağım robotları kullanılıyor, üretim ve kalite artıyor.

22.04.2025 12:45
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Türkiye'nin önemli süt üretim merkezlerinden Kırklareli'nde 20 işletmede süt sağım robotlarıyla üretim yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında işletmelerde süt sağım robotu kullanılmasına yönelik yüzde 50 hibe desteği veriyor.

Bu kapsamda, Kırklareli'nde hastalıktan ari 88 işletmenin 20'sinde süt sağım robotu kullanılıyor.

Süt sağım robotu ile işletmelerdeki iş gücü azalırken, insan eli değmeden süt üretiliyor.

"Robotlar sayesinde üretici sağlıklı ve kaliteli süt üretimi yapabiliyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, Türkiye'nin en modern işletmelerinin Kırklareli'nde bulunduğunu söyledi.

Kentte 500 baş üzeri hayvanı bulunan 48 işletmenin olduğunu ifade eden Karaca, kentteki küçük işletmelerin de devlet destekleri ile kapasitelerini büyüttüklerini kaydetti.

Hayvancılıkta en önemli girdilerden birinin işçilik olduğunu belirten Karaca, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda hayvancılıkta özellikle işçi bulma konusunda işletmelerimiz zorluk yaşıyor. Tabii burada teknoloji devreye giriyor. Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında işletmelerin kapasitelerini büyütmeye, teknolojilerini geliştirmeye yönelik güzel destekleri var. Bunlardan biri de hayvancılık işletmelerine yönelik sağım robotları. Sağım robotları tüm dünyada son yıllarda çok hızlı gelişti. Bu sağım robotlarıyla birlikte işletmelerimiz hem sağlıklı ve kaliteli süt üretimi yapabiliyor, hem de işçilikten önemli bir fayda sağlamış oluyor."

"İki işçinin yapacağı işi, sağım robotu tek başına yapabiliyor"

Karaca, bir sağım robotunun günde 65 hayvanın sağımını gerçekleştirdiğini belirtti.

Sağım robotunun süt verimi ve kalitesini arttırdığını anlatan Karaca, "İki işçinin yapacağı işi sağım robotu tek başına yapabiliyor. Bu hem kaliteyi, verimi olumlu etki yaratırken işletmelerimizin de işçi problemlerine çözüm sağlamış oluyor." dedi.

Sağım robotlarına küçük işletmelerinde ilgi göstermeye başladığını ifade eden Karaca, sağım robotlarının hayvan ve besicilerin konforunu da arttırdığını dile getirdi.

Kentte günlük bin ton süt üretildiğini belirten Karaca, süt sağım robotları ile üretimi de arttırmayı hedeflediklerine dikkati çekti.

Kentten Avrupa Birliği ülkelerine süt ve süt ihracatı yapıldığını bildiren Karaca, "İlimizdeki hayvancılık işletmelerinin en büyük özelliği hastalıktan ari işletme hayvan sayımız oldukça yüksek. Bizim toplam hayvan varlığımızın 3'te 1'i yaklaşık 50 bin hayvanımız hastalıktan ari işletmelerde bulunuyor. Toplam işletmelerimizin 34'ü de AB onaylı." ifadesini kullandı.

Süt verimi ve kalitesi arttı

Deveçatağı köyünde süt sağım robotlarının kullanıldığı Rumeli Hayvancılık işletmesinin sahibi Sinan Kolat, süt sağım robotlarıyla süt verimini ve kalitesini arttırdıklarını belirtti.

İşletmede iki sağım robotunun bulunduğunu ifade eden Kolat, robotların insan iş yükünü de azalttığını anlattı.

Robotlar sayesinde 24 saat süt üretimi yapılabildiğine işaret eden Kolat, "Belli sağım saatleri olmadığından, hayvan serbest bir şekilde gelip gittiğinden dolayı stresi de çok ciddi azalıyor. Biz daha yeni başlamış olmamıza rağmen şu anda süt verimlerimiz ciddi şekilde artmış durumda. Sadece süt verimleri değil aynı zamanda süt içeriği, yağ ve protein olarak da son derece iyi gidiyor." diye konuştu.

Kolat, süt sağım robotlarını devlet desteğiyle işletmelerine kurduklarını kaydetti.

Robot nasıl çalışıyor?

Süt robotları ile çok daha modern bir şekilde süt üretimi yaptıklarını vurgulayan Kolat, şunları kaydetti:

"Bir hayvan sağım robotuna girdiğinde ilk önce önüne yem dökülüyor, bu hayvan bir yandan yem yerken tabii stresini azaltıyor. Stresini azaltması demek aynı zamanda süt verimini arttırması demek. Rahat hayvan daha fazla süt veriyor. Daha sonra robot kol geliyor, daha önceden hayvanın meme yapısı ve meme uçlarını taramış oluyor. Onları buluyor, temizliyor. Sonrasında da 4 meme ucuna 4 farklı meme hattını takıyor ve tek tek sağıma başlıyor. Anında sütün kalite bilgileri sisteme işleniyor. Robotlarla beraber sessiz, sakin, stressiz, hayvanların huzur içerisinde yemlendiği ve sağıldığı bir ortam yatırılmış oluyor."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Süt Sağım Robotlarıyla Üretim Artıyor - Son Dakika

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