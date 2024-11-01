Kırklareli'nde trafik denetiminde 100 araç trafikten men edildi, 4 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23- 29 Ekim tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.
12 bin 530 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde 100 araç trafikten men edildi, 4 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.
Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verdi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 100 Araç Men Edildi - Son Dakika
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