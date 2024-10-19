Kırklareli'nde Trafik Denetimi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, 2024-2027 Kara Yolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında 8-15 Ekim tarihlerinde il merkezi ile ilçelerde trafik denetiminde bulundu.
Denetimlerde, sürücülerin ve araçların belgeleri kontrol edilerek alkol ölçümleri yapıldı.
Ekipler, 10 bin 385 araç ve sürücüsünü denetledi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 16 sürücünün ehliyeti geçici süreyle geri alındı.
Denetimlerde 88 araç trafikten men edildi.
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