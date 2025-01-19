Kırklareli'nde Trafik Denetimi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 10-18 Ocak tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.
22 bin 797 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 277 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında da bilgi verdi.
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