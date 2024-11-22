Kırklareli'nde Trafik Kazası: Sürücü Kaçtı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Trafik Kazası: Sürücü Kaçtı

Kırklareli\'nde Trafik Kazası: Sürücü Kaçtı

Kırklareli'nde hafif ticari araç park halindeki otomobillere çarparak devrildi, sürücü kayıplara karıştı.

22.11.2024 08:46
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Kırklareli'nde park halindeki iki otomobile çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü, aracını bırakarak kaçtı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 39 AAB 219 plakalı hafif ticari araç, Kocahıdır Mahallesi Murat Sokak'ta park halindeki iki otomobile çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede sürücünün kazanın ardından olay yerinden ayrıldığını belirledi.

Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, devrilen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA

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