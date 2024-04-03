Kırklareli'nde üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi tarafından Ahmet Cevdet Paşa Yurt Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Çok sayıda öğrenci kan bağışında bulundu.
"Yurdumda Ramazan Projesi"
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lüleburgaz Kız Öğrenci Yurdunda, "Yurdumda Ramazan Projesi" çalışmaları sürüyor.
Öğrenciler proje kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda kolisi hazırladı.
Hazırlanan koliler belirlenen ailelere teslim edilecek.
Gıda işletmeleri denetlendi
Lüleburgaz ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine denetimlerin tüm ilçelerde devam ettiğini söyledi.
Tüketici sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlere önem verildiğini ifade eden Karaca, gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetlendiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu - Son Dakika
Çin'in Taiwan bölgesinde Hualien kenti açıklarında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 97 kişi yaralandı. Deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve adanın genelinde hissedildi. Taipei metrosunda seferler askıya alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Çorlu ilçesinde 2 ikamette yapılan aramalarda 1 kilogram metamfetamin, 142 fişek, 170 gram eroin, 5 adet sentetik ecza ve 8 bin 355 TL para ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Dünya Bankası Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında yer altından pompaj yöntemiyle sulanan tarım arazilerinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için Güneş Enerjisi Santrali kurulacak. Projenin tamamlanmasıyla tarım arazilerinin sulanması daha düşük maliyetle gerçekleştirilecek ve çiftçilerin geliri artacak.
Bahçelievler'de İETT şoförü Sefer Baldan'ın otobüs durağına dalarak 2 kişinin ölmesine neden olduğu kazaya ilişkin davada mahkeme, sanık Baldan'ın 8 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Adana'da yapılan bir operasyonda, yangın söndürme tüpü yüklü hafif ticari araçta 27 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyon anı polis kamerası tarafından kaydedildi.
Hayatını kaybeden Haber Global spor servisi kameramanlarından Samet Kulak'ın cenazesi Sancaktepe'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Kulak'ın ailesi, sevenleri ve meslektaşları törene katıldı. Cenaze namazının ardından Kulak'ın cenazesi Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.
Bozüyük Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 'Biz Bir Bütünün Parçalarıyız' adlı atölye çalışması düzenledi. Öğrenciler, Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sanat etkinliği yaparak keyifli vakit geçirdi.
Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler Beldesi'nde seçim öncesi yaklaşık 15 kişinin tabanca ve uzun namlulu silahlarla havayı adeta taradıkları görüntüler savaş alanlarını aratmazken jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Ramazan Ayı vesilesiyle Pasinler'de çeşitli programlar gerçekleştirdi. Müftü Can, Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan ile birlikte iftar programı düzenledi, genç hafızlarla sohbet etti ve cami cemaatine hitap etti. Ayrıca, çocuklara çikolata ikram edildi ve din görevlileriyle bir araya gelindi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarpan sürücü tutuklandı. Kazada kadın hayatını kaybederken, iki çocuğu yaralandı. Diğer aracın sürücüsü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?