Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 800 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. ile S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.