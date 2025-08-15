Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 800 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. ile S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?