Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kırklareli'nde çalıntı motosikletle uyuşturucu ticareti yapan şüphelinin itirafı üzerine düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde durdurduğu bir motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Şüpheli S.Y'nin üst aramasında 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelinin uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan temin ederek, Demirköy ilçesine bağlı İğneada'da bir kişiye teslim edeceğini itiraf etmesi üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheli H.S. ile U.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evleri ile balıkçı teknesinde yapılan aramada, 30 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y, H.S. ve U.S. savcılık sorgunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.