Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenlediği operasyonda G.J, S.D, G.T, U.C. ve B.İ'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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