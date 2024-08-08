Kırklareli'nde Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 15 Tutuklama - Son Dakika
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Kırklareli'nde Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 15 Tutuklama

Kırklareli'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve para ele geçirildi. 15 şüpheli tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08.08.2024 13:49
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Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada 263,64 gram metamfetamin, 38,23 gram sentetik uyuşturucu, 6,12 gram esrar, 0,18 gram kenevir, 80 uyuşturucu nitelikli hap, 2 hassas terazi, tabanca, av tüfeği, uyuşturucu paketleme materyalleri ile suçtan elde edildiği düşünülen 33 bin 70 lira, 200 avro, 105 dolar ele geçirildi.

El konulan hassas terazilerden birinin kolye görünümünde olması dikkat çekti.

Gözaltına alınan 16 şüpheli, Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 15 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Güvenlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 15 Tutuklama - Son Dakika

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