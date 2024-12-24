Kırklareli'nde belediyeye ait şirket binasında yangın çıkardığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ü.T. katılmadı.
Gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "kamu malına yakarak zarar verme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, dosya kapsamında somut delilin bulunmadığını savundu.
Mahkeme, Ü.T'nin 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Olay
Kırklareli'nde 11 Şubat Pazar günü Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde Kırklareli Belediyesinin BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketine ait binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada zanlı Ü.T. gözaltına alınmıştı.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yakalanan Ü.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Sanık Ü.T, 12 Mart'ta gerçekleştirilen ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Yangın Çıkaran Sanık 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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