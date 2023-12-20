 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli'nde Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu Düzenlendi

Kırklareli'nde düzenlenen 'Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar' sempozyumunda, kentteki yoğun bakım yatakları ve hemşirelik konuları ele alındı. Sempozyuma yaklaşık 200 hemşire katıldı.

Kırklareli\'nde Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu Düzenlendi
20.12.2023 - 08:57,
Abone Ol

Kırklareli'nde "Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" sempozyumu düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen sempozyumda, kentte kamu ve özel sektörde 147 erişkin yoğun bakım yatağı, 41 yeni doğan yoğun bakım yatağının olduğunu söyledi.

Bir insanın hayatına dokunmanın çok önemli olduğunu ifade eden Cerit, sempozyuma İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nden yaklaşık 200 hemşirenin katıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından hemşirelere "Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" konusunda bilgi verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırklareli, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika


03:25
Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03
4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
00:44
Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33
Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25
Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi
00:13
BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi
00:09
Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı
23:49
PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti

Son Dakika
03:25 Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25 Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi
00:13 BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi
00:09 Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı
23:49 PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti
23:10 İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada
22:36 İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 08:59:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement