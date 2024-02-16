Kırklareli\'nde yolculara emniyet kemeri önemi anlatıldı

Kırklareli'nde şehirler arası seyahat eden yolcular, emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, kentte gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan otobüslerdeki yolculara, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirildi.
Emniyet kemeri takmanın faydaları anlatılarak araca biniş ve iniş konularında bilgi verildi.
Kırklareli Belediyesi'nde TİS imzalandı
Kırklareli Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, belediye şantiyesinde düzenlenen törende, imzalanan toplu sözleşmenin hayırlı olması dileğinde bulundu.
Belediye bünyesindeki şirket çalışanlarına yüzde 85, kadrolu personele ise yüzde 53 zam yapıldığını ifade eden Kesimoğlu, maaş zamlarının yanında sosyal haklarda da iyileştirmelerin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Konuşmanın ardından toplu iş sözleşmesi Belediye Başkanı Kesimoğlu ile Disk Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan tarafından imzalandı.
"Okul Müdürleri Buluşması" toplantısı yapıldı
Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce "Okul Müdürleri Buluşması" toplantısı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Daire Başkanı Gürhan Çokgezer'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ile okul müdürleri katıldı.
Çokgezer, toplantıda eğitim faaliyetleri ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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