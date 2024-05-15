Kırklareli'nden hacca gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda 63 kişi için tören düzenlendi.
Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir ile vatandaşlar katıldı.
Ekici, hac ziyaretinin önemli bir ibadet olduğunu söyledi.
Vatandaşları kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Ekici, yapılacak ibadetlerin kabul olmasını diledi.
Eviş ise her Müslüman'ın kutsal toprakları görmesi gerektiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından 63 kişi kutsal topraklara uğurlandı.
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