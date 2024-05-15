Kırklareli'nden hacca gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'nden hacca gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Kırklareli\'nden hacca gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Kırklareli'nden 63 kişilik hac kafilesi için Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Vali Birol Ekici ve İl Müftüsü Yusuf Eviş'in katıldığı törende, hac ziyaretinin önemi vurgulandı ve dualar edildi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kafile kutsal topraklara uğurlandı.

15.05.2024 08:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nden hacca gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda 63 kişi için tören düzenlendi.

Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir ile vatandaşlar katıldı.

Ekici, hac ziyaretinin önemli bir ibadet olduğunu söyledi.

Vatandaşları kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Ekici, yapılacak ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Eviş ise her Müslüman'ın kutsal toprakları görmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından 63 kişi kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Demokrasi, Müftü, Hac, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden hacca gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:29:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden hacca gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement