Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli\'nden kısa kısa
20.10.2025 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, hayatını kaybeden muhtarların ailelerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, hayatını kaybeden muhtarların ailelerini ziyaret etti.

Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ve İdare Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş ile geçen yıl hayatını kaybeden Akalar Mahalle Muhtarı Orkun Savaş ile Yoğuntaş köyü muhtarı Necmi Öztürk'ün ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ailelerle sohbet eden Turan, başsağlığı dileğinde bulundu.

Turan, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduklarını söyledi.

Aile ziyaretlerinin devam edeceğini ifade eden Turan, kendilerine iletilen sorunları da yerinde çözüme kavuşturduklarını kaydetti.

Kaymakam Özderin, kıbrıs Gazisini ziyaret etti

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kıbrıs gazisi Kadir Uçucu'yu evinde ziyaret etti.

Özderin, ziyarette gazi Uçucu ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

Gazinin isteklerini dinleyen Özderin, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeye çalıştığını belirtti.

Ticari taksiler denetlendi

Kırklareli'nde ticari taksiler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince İstasyon Mahallesi Millet Bahçesi önünde gerçekleştirilen denetimlerde, ticari taksiler ile sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde, sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları uyarısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belirli aralıklarla denetimlerin süreceği bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uğur Turan, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Pezeşkiyan, Türkiye’yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama... Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Oto tamirhanesinde dehşet anları Az daha yanacaklardı Oto tamirhanesinde dehşet anları! Az daha yanacaklardı

14:57
Beşiktaş’ta Rafa Silva depremi
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
14:52
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
14:29
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:32
İsrail medyası Galatasaray’ın koreografisini şikayet etti
İsrail medyası Galatasaray'ın koreografisini şikayet etti
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 15:10:50. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.