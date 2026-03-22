Kırklareli'ne 12 Milyar Liralık Su Yatırımı
Kırklareli'ne 12 Milyar Liralık Su Yatırımı

22.03.2026 09:54
DSİ Genel Müdürü Balta, Kırklareli'ne son 23 yılda 11.96 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 23 yılda Kırklareli'ne 11 milyar 960 milyon 763 bin liralık yatırım yapıldığını bildirdi.

Balta, yazılı açıklamasında, son yıllarda etkileri güçlü şekilde hissedilen küresel ısınma, iklim değişikliğinin suyun ve su yapılarının önemini her geçen gün daha da arttırdığını belirtti.

Suyun verimli kullanımı kadar, taşan suların kontrolünün de önemli olduğunu aktaran Balta, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çerçevede sayılarını hızla artırdığımız yenilikçi taşkın kontrol tesislerimiz ve taşkın erken uyarı sistemlerimizle taşkın zararlarının asgariye düşürülmesi hususunda önemli başarılar elde ediyoruz. Rekor denilebilecek nitelikteki yağışlarda can ve mal kayıplarının önüne geçiyoruz. Kırklareli'nde son 23 yılda, 11 milyar 960 milyon 763 bin 58 liralık yatırım yaparak, 101 adet tesis inşa ettik."

Balta, Kırklareli'nde son 23 yılda 3 baraj, 4 gölet ile 33 milyon 220 bin metreküp su depolama hacmine ulaşıldığını belirtti.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Devlet Su İşleri, Yerel Haberler, Kırklareli, Güncel, Çevre, Son Dakika

