Kırklareli'nin Ayçiçekleri Turizme Can Veriyor

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Kırklareli'nde, sarı ve yeşil tonlarında açan ayçiçekleri turizme katkı sağlıyor.

Özellikle gün doğumu ve batımında sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları, vatandaşların ve bu anı kayda almak isteyen fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

Ufuk çizgisine kadar sarıya dönen tarlalarda deklanşör seslerine kuş cıvıltıları da eşlik ediyor.

Kuştepe köyünde yaşayan fotoğraf tutkunu Gülşen Gürses, AA muhabirine, Trakya'nın zengin bitki örtüsünün bugünlerde sanatla buluştuğunu söyledi.

Trakya topraklarının altın sarısına büründüğünü anlatan Gürses, "Tarlalarda fotoğraf çektiriyoruz. Çiçekleri ve polen toplayan arıları izliyoruz." diye konuştu.