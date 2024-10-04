Kırklareli'nin Eylül İhracatı 10,2 Milyon Dolar

Güncel

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların eylül ayında 10 milyon 220 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı ihracatının ağustos ayına göre yüzde 27,59 azaldığını belirtti.

Kırklareli'nden yılın 9 ayında yapılan ihracatın 132 milyon 662 bin dolara ulaştığını ifade eden Ilık, ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,16 azalma olduğunu kaydetti.

İhraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddelerinin geldiğini aktaran Ilık, ihracat rakamlarının artması için çalıştıklarını belirtti.

Ilık, Bulgaristan, Almanya, İtalya, Kenya, Meksika, Gana, Suriye ve ABD gibi ülkelerin ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.