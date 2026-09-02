Kırklareli'nin Vize ilçesinde emniyet ve jandarmaya hayırseverlerce 8 yeni hizmet aracı kazandırıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde emniyet ve jandarmaya hayırseverlerce 8 yeni hizmet aracı kazandırıldı

Kırklareli\'nin Vize ilçesinde emniyet ve jandarmaya hayırseverlerce 8 yeni hizmet aracı kazandırıldı
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğüne 8 yeni hizmet aracı kazandırıldı. Araçların hizmete alınması dolayısıyla kaymakamlıkta düzenlenen programda konuşan Kaymakam Kemal Balaban, kamu hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve güvenli yürütülmesi için araç filosunun güçlendirildiğini belirterek bağışta bulunan hayırseverlere ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

41. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Suat Yıldızhan, Vize Kaymakamı Kemal Balaban'ı ziyaret etti.

Ziyarette Tuğgeneral Yıldızhan, Kaymakam Balaban ile bir süre görüşerek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakam Balaban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tuğgeneral Yıldızhan'a teşekkür etti.

Emniyet ve jandarmaya 8 yeni araç kazandırıldı

Vize ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğüne 8 yeni hizmet aracı kazandırıldı.

Araçların hizmete alınması dolayısıyla kaymakamlıkta program düzenlendi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, araç bağışında bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Kamu hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için emniyet ve jandarma teşkilatının araç filosunun güçlendirildiğini belirten Balaban, vatandaşın can ve mal güvenliği için çalışan güvenlik güçlerine de teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nin Vize ilçesinde emniyet ve jandarmaya hayırseverlerce 8 yeni hizmet aracı kazandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nin Vize ilçesinde emniyet ve jandarmaya hayırseverlerce 8 yeni hizmet aracı kazandırıldı - Son Dakika
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