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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 3 gün önce başlayan ve etkisini arttıran yağış ile birlikte Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yollarda olumsuzluk yaşanamaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri de bölgede devriye atarak araç sürücülerini uyardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının devam etmesi bekleniyor.