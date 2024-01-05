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Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Cerit, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici fotoğrafları inceledi ve oyladı. Cerit, fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu belirterek AA çalışanlarını kutladı.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
05.01.2024 - 10:18,
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Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Cerit, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Cerit, " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğrafını oyladı.

Çevre ve yaşam kategorisinde Oğuz Yeter'in "Kuraklık köprüsü", haber kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve akıncı", spor kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Cerit, fotoğraflarının hepsinin güzel olduğunu belirterek AA çalışanlarını kutladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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