Kırklareli Üniversitesi Danışma Kurulu, kente sağlanacak projeleri görüştü

Kırklareli Üniversitesi Danışma Kurulu, kente sağlanacak projeleri görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Üniversitesi Danışma Kurulu, Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı. Belediye Başkanı Derya Bulut ve Rektör Prof. Dr. Rengin Ak'ın katıldığı toplantıda, üniversitenin akademik çalışmaları ve kente sağlanacak projeler görüşüldü.
Kırklareli Üniversitesinde Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile kurul üyeleri katıldı.
Toplantıda üniversite, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Üniversitenin akademik eğitim, araştırma, geliştirme ve bölgesel katkı alanlarındaki çalışmaları değerlendirilerek yükseköğretim alanında kente sağlanacak projeler görüşüldü.
Kaynak: AA
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