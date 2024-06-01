Kırklareli Valiliği, Deprem Bölgesi İçin Kurban Bağışı Kampanyası Başlattı

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Kırklareli Valiliğince deprem bölgesi için kurban bağışı kampanyası başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla depremzedelere ulaştırılmak üzere kurban bağış kampanyası düzenlendi.

"Haydi Kırklareli" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyenlerin il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine müracaat edebileceği belirtilen açıklamada, "Depremzedelerin yaralarını sarmaya el birliği ile devam ediyoruz. Deprem bölgesi için kurban bağışı kampanyamız için canlı kurbanlık bağışlarını kabul ediyoruz. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızın kurbanlıkları görevlilerimiz tarafından teslim alınacak. Kesilecek kurbanlıklar deprem bölgesine ulaştırılacak." ifadelerine yer verildi.