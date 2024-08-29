Kırklareli Valisi Birol Ekici 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde esarete boyun eğmediğini vurguladı ve Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin vatan topraklarının kurtarılmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

29.08.2024 12:19
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında tarihi zaferlerle dolu aziz Türk milletinin kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, şanlı ordusuyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük zaferin 102. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururun yaşandığını bildirdi.

Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde esarete boyun eğmediğini ifade eden Ekici, Türkiye Cumhuriyetinin mazisinin zaferlerle dolu olduğunu belirtti.

Tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, aziz milletimiz bu destanla, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere büyük bir ders vermiş. Hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

Gücünü ve bekasını, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan aziz milletimiz, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatanına ve bayrağına göz diken işgalci güçleri bertaraf etmiş ve tüm mazlum halklara bu zaferi ile örnek teşkil etmiştir. Bu toprakları vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin mücadele azmi, Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Bilinmelidir ki, bundan 102 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz; bütünlüğünü, huzurunu ve güvenliğini hedef alan bedbahtları cesaret ve kararlılıkla bertaraf etmektedir ve etmeye devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

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