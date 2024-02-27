Kırklareli Valisi Birol Ekici, İğneada'da sağlık merkezi ve istasyonun temelini attı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, İğneada'da sağlık merkezi ve istasyonun temelini attı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İğneada\'da sağlık merkezi ve istasyonun temelini attı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İğneada Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temel atma törenine katıldı.

27.02.2024 12:44
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, İğneada Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temel atma törenine katıldı.

Vali Ekici, törende yaptığı konuşmada, turizm beldesi İğneada'ya modern bir bina kazandırılacağını söyledi.

Türkiye'nin sağlık alanında örnek alınan bir ülke haline geldiğini belirten Ekici, yatırımların hızla devam ettiğini kaydetti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağlık alanında ciddi yatırımlar yapıldığını ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de bina hakkında teknik bilgi verdi.

Duanın ardından Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temeli atıldı.

Kaynak: AA

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