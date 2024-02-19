Kırklareli Valisi Birol Ekici, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü yetkilisini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü yetkilisini kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü yetkilisini kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Gürhan Çokgezer'i kabul etti. Ekici, kentin eğitimdeki başarısını artırmak için çalıştıklarını belirtirken, Çokgezer de çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da hazır bulundu.

19.02.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Gürhan Çokgezer'i makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kentin adının eğitimdeki başarısıyla duyurmak için çalıştıklarını söyledi.

Çokgezer'de çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

Ziyarette Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'da hazır bulundu.

İl Sağlık Müdürü Cerit, incelemede bulundu

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Babaeski ilçesinde incelemede bulundu.

Cerit, Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü arşiv odası, gebe sınıfı ile Aile Sağlığı Merkezinde incelemede bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık çalışanlarının isteklerini de dinleyen Cerit, sağlık alanında en iyi hizmeti sunabilmek için çalıştıklarını kaydetti.

Gölet temizliği

Kırklareli İl Özel İdaresi hayvan içme suyu göletlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Üsküp göletinin temizlik çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

İhtiyaç duyulan göletlerde temizlik çalışmasının yapıldığını ifade eden Kuşoğlu, göletlerin doğal yaşamada katkı sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü yetkilisini kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:05:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Birol Ekici, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü yetkilisini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement