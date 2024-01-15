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Kırklareli Valisi Birol Ekici, MÜSİAD Başkanı Soner Deniz'i ziyaret etti - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, MÜSİAD Başkanı Soner Deniz'i ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Müstakil Sanayici ve İş Adamlar Derneği (MÜSİAD) Başkanı Soner Deniz'i ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Deniz, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek Ekici'ye teşekkür etti. Vali Ekici, ayrıca Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı ve bir maya fabrikasını ziyaret ederek personelle sohbet etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, MÜSİAD Başkanı Soner Deniz\'i ziyaret etti
15.01.2024 - 10:07,
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Müstakil Sanayici ve İş Adamlar Derneği (MÜSİAD) Başkanı Soner Deniz'i ziyaret etti.

Ekici, dernek çalışmaları hakkında Deniz'den bilgi aldı.

Deniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek desteklerinden dolayı Ekici'ye teşekkür etti.

Vali Ekici, OSB'de incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

Ekici, OSB'yi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından bölgedeki bir maya fabrikasını ziyaret eden Ekici, personelle sohbet etti.

Kaynak: AA
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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kırklareli Valiliği, Birol Ekici, OSB, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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