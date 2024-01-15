Kırklareli Valisi Birol Ekici, MÜSİAD Başkanı Soner Deniz\'i ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Müstakil Sanayici ve İş Adamlar Derneği (MÜSİAD) Başkanı Soner Deniz'i ziyaret etti.

Ekici, dernek çalışmaları hakkında Deniz'den bilgi aldı.

Deniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek desteklerinden dolayı Ekici'ye teşekkür etti.

Vali Ekici, OSB'de incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

Ekici, OSB'yi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından bölgedeki bir maya fabrikasını ziyaret eden Ekici, personelle sohbet etti.