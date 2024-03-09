Kırklareli Valisi Birol Ekici Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.03.2024 13:44
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında, İslam aleminin özlemle beklediği bereket, rahmet ve mağfiret ayı olan on bir ayın sultanı ramazana kavuşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışmanın güzelliğini en iyi şekilde yaşatılması gerektiğini ifade eden Ekici, herkesin elinden geldiği kadar çevreye ve ihtiyaç sahibi kişilere karşı duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

Ramazan ayının manevi duyguların en üst düzeye ulaştığı ve insanlar arasında kardeşliğin pekiştiği, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği özel günler olduğunu aktaran Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Ramazan ayının ruhu ile kardeşlik duygularını asırlar boyunca en iyi şekilde yaşamış, insani hasletlerimizi, kadim değerlerimizi nesilden nesile aktaran bir milletin mensupları olarak, maddi ve manevi güzelliklerin yaşandığı bu ayda halkımızın ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elini uzatarak, onlarla dayanışma içerisinde olacaklarına inanıyorum.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin ile birlikte tüm mazlum halkların, zulme uğramışların, çaresizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Mübarek ramazan ayının, dünyanın tüm coğrafyalarında mazlum milletlerin çektiği acıların ve Gazze'deki vicdanları sızlatan zulmün son bulmasına vesile olmasını diliyorum. Yüce Allah'tan güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

Birol Ekici, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı - Son Dakika

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