Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.
Vali Ekici ile beraberindeki Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, şehit Hasan Yayla'nın Osmanlı köyündeki ailesini evinde ziyaret etti.
Ailenin istek ve sıkıntılarını dinleyen Ekici, her fırsatta şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiklerini kaydetti.
Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.
İstanbul gezisi düzenlendi
Pınarhisar Belediyesince İstanbul gezisi düzenlendi.
Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar Heybeli Ada ve İstanbul boğazını gezdi.
Belediye Başkanı İhsan Talay, geziye yaklaşık 550 kadının katıldığını belirtti.
Etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Talay, "Dönüş rotamıza Eminönü gezimizi de ekledik. Geziye katılan kadınlara unutulmaz harika bir gün yaşattık." diye konuştu.
Yol yapım çalışması
Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.
Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi Ortaokul sokakta yol yapım çalışmasında bulunuyor.
Belediye Başkanı Ercan Özalp de çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
"Ölçme Değerlendirme Eğitici Eğitimi Projesi" sona erdi
Vize ilçesinde "Ölçme Değerlendirme Eğitici Eğitimi Projesi" sona erdi.
Vize Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında 30 öğretmene mesleki ve kişisel gelişim eğitimi verildi.
Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen kapanış toplantısında, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
İlçede akademik başarıyı arttırmak için çalıştıklarını ifade eden Akdemir, eğitimde başarılı olan öğretmenleri de tebrik etti.
"Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği
Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği sürüyor.
Kırklareli Müftülüğünce Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda, sabah namazının ardından vatandaşlar namaz kılıp dua etti.
İl Müftüsü Yusuf Eviş, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.
Program Ulu Cami Müezzini Mustafa Şenay, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve namaz tesbihatı yaptı.
Elektrik kesintisi
Babaeski'de bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Çavuşköy köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.
Söz konusu kesinti 10.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.
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