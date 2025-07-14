Kırklareli Valisi Hastane İnşaatını İnceledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, hastane inşaatında incelemede bulundu.

Vali Turan, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek bina inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ek binanın 250 yatak kapasiteli olduğunu ifade eden Turan, sağlık alanında yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Binanın en kısa sürede hizmete açılması için çalıştıklarını belirten Turan, binanın kente hayırlı olmasını diledi.