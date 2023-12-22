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Kırklareli Valisi Okul İncelemesi Yaptı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Okul İncelemesi Yaptı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tevfik Fikret Ortaokulu'nda incelemede bulundu. Okul binasını gezen Ekici, eğitim alanındaki yatırımları değerlendirdi. Ayrıca Kırklareli'de Afet Bölge Risk Müdahale Toplantısı düzenlendi.

Kırklareli Valisi Okul İncelemesi Yaptı
22.12.2023 - 15:48,
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tevfik Fikret Ortaokulunda incelemede bulundu.

Okul binasını gezen Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi aldı.

Daha sonra derslikleri gezen Ekici, öğrencilerle sohbet etti.

Eğitim alanında son yıllarda ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Ekici, kentin adının eğitimdeki başarılarla duyurmak için çalıştıklarını söyledi.

Ekici, öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Afet Bölge Risk Müdahale Toplantısı

Kırklareli'nde Afet Bölge Risk Müdahale Toplantısı düzenlendi.

Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda afet anında alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantıya Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ'da Afet Müdahale Merkezi Müdürlüklerinde görevli personel katıldı.

Kaynak: AA
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