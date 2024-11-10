Kırklareli Valisi Turan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla yad edildiğini belirtti.

Atatürk'ün askeri dehasını, vatan sevgisiyle birleştirerek milletin bağımsızlığı için tarihte eşine az rastlanır bir zafere imza attığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir lider ve komutan yapan en büyük özelliği milletine duyduğu sonsuz güven ve inançtır. Ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir.

Bizler biliyoruz ki 10 Kasım, sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değildir. Atatürk'ü anmak, diğer bir ifadeyle anlamak, Türk milletinin birliğini, ülkesinin bölünmez bütünlüğünü koruyarak geleceğe güvenle bakmak, bu uğurda her türlü fedakarlığa hazır olmak demektir. Kurtuluş savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır."