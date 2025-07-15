Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
15.07.2025 13:55
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Vali Turan, bir düğün salonunda düzenlenen programda şehit aileleri ve gazi yakınları ile sohbet etti.

Ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Turan, yaptığı konuşmada, tarihin en karanlık gecelerinden biri olarak başlayan 15 Temmuz'un, Türk milletinin sarsılmaz iradesi, korkusuz direnişi ve yürekleri dağları aşan cesareti sayesinde aydınlığa dönüştüğünü söyledi.

Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini o gece tüm dünyanın gördüğünü belirten Turan, "Milletimizin damarlarında dolaşan istiklal ruhu Çanakkale'de nasıl şahlanmışsa, Sakarya'da, Dumlupınar'da nasıl küllerinden doğmuşsa, 15 Temmuz'da da aynı inançla ayağa kalkmıştır." dedi.

Turan, 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan milyonların yazdığı destanın hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirdi.

Türk milletinin kendisine uzanmaya çalışan kirli elleri o gece iman, inanç ve direnişle kırdığını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi bir işgal senaryosuna karşı yazılan bu direniş destanı, selalarla yankılanan semalarda, tekbirlerle yürünen meydanlarda ve özgürlüğün bedelini kanıyla ödeyen şehitlerimizin yüreklerde yanan anısıyla hala canlıdır, diri kalacaktır. O gece, aziz milletimiz 'Bu millet esaret kabul etmez' diyerek canını ortaya koymuş, istikbaline zincir vurmak isteyenlere karşı topyekun bir direniş sergilemiştir.

Bu kahramanlık gecesi, sadece bir darbenin bastırılması değil, bir milletin iradesine sahip çıkışının, vatanına sarılışının, demokrasiyi namusu bilip canı pahasına koruyuşunun sembolüdür. Milletimizin içindeki o asil ruh, nice Ömer Halisdemirler, nice şehit ve gaziler yetiştirmiş, tarih sahnesinde bir kez daha haykırmıştır. O karanlık gecenin sabahında doğan aydınlık, işte bu milletin bileği bükülmeyen evlatlarının eseridir. Bizler o gece, sadece bir darbe girişimini değil, teslimiyeti, korkuyu, ihaneti de tarihin çöplüğüne gömdük ve tüm dünyaya ilan ettik."

Programa, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ile gaziler katıldı.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika

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