Kırklareli Valisi Turan, yargı başkanlarını kabul edip başarı diledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Edirne İdare Mahkemesi Başkanı Cihan Çelik ile Kırklareli İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Kırklareli'nin huzur ve güven ortamını koruyarak kamu hizmetlerini en etkin şekilde vatandaşlara ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Adalet hizmetlerinin toplumsal barışın teminatı olduğunu vurgulayan Turan, "Kırklareli'mizin gelişimi, vatandaşlarımızın huzuru ve esenliği için tüm kurumlarımızla tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışıyoruz. Hukuk devletinin tecellisinde çok önemli bir sorumluluk üstlenen yargı mensuplarımızı kadim kentimizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Ziyaretleri ve nazik temennileri dolayısıyla kıymetli başkanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.