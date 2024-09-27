Vali Turan Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Turan Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Vali Turan Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı ve dua etti. Ardından, şehitlerin ailelerini evlerinde ziyaret eden Turan, onların isteklerini dinleyerek her fırsatta şehit ailelerini ziyaret edeceğini ifade etti. Ziyaretlerde İl Jandarma Komutanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü de yer aldı.

27.09.2024 10:16
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Şehitliği ile şehit ailelerini ziyaret etti.

Turan, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti.

Vali Turan, ardından şehitler Göktan Özüpek, Turhan Turan, Bülent Özkan, Gökhan Esen ile Salim Kubanç'ın kentte yaşayan ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ailelerin isteklerini dinleyen Turan, şehit ailelerini her fırsatta ziyaret edeceğini belirtti.

Turan'a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ve Müdür Yardımcısı Mehmet Karaman eşlik etti.

Kaynak: AA

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