Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sınırdaki Mehmetçikleri Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye- Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret etti.
Vali Turan, Kofçaz ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar Şehit Jandarma Çavuş Refik Balcı Hudut Karakolu'na ziyaret gerçekleştirdi.
Karakol binası ile askeri sahayı gezen Turan, yetkililerden bilgi aldı.
Ardından Mehmetçiği selamlayan Turan, sınır güvenliği için gece gündüz görev yapan askeri personele başarı diledi.
Sınırların önemli olduğunu vurgulayan Turan, Türk milletinin ordusuyla gurur duyduğunu vurguladı.
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