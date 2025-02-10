Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sınırdaki Mehmetçikleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sınırdaki Mehmetçikleri Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye-Bulgaristan sınırında görev yapan askeri personele moral ziyaretinde bulundu. Kofçaz ilçesindeki Malkoçlar Hudut Karakolu'nu ziyaret eden Turan, burada karakol binası ve askeri sahayı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Mehmetçik ile bir araya gelen Vali Turan, sınır güvenliğinde görev yapan askerlere başarı diledi ve Türk milletinin ordusuyla gurur duyduğunu belirtti.

10.02.2025 10:18
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye- Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret etti.

Vali Turan, Kofçaz ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar Şehit Jandarma Çavuş Refik Balcı Hudut Karakolu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Karakol binası ile askeri sahayı gezen Turan, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Mehmetçiği selamlayan Turan, sınır güvenliği için gece gündüz görev yapan askeri personele başarı diledi.

Sınırların önemli olduğunu vurgulayan Turan, Türk milletinin ordusuyla gurur duyduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Hudut Karakolu, Bulgaristan, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Kofçaz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sınırdaki Mehmetçikleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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