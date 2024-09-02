Kırklareli ve Tekirdağ\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarında yağıştan korunmaya çalıştı.

Kırklareli Belediyesi ekipleri olası su baskınlarına karşı rögar kapaklarını açarak önlem aldı.

Kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de sağanak etkili oldu.

Havuzlar Mahallesi'nde kurulan semt pazarında tezgah açan esnaf, sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

Cemaliye ve Reşadiye mahallelerinde caddelerde su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri trafiğin aksamaması için önlem aldı.