Kırklareli ve Tekirdağ\'da sis hayatı olumsuz etkiledi

Kırklareli ve Tekirdağ'da sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.

Trafik ekipleri yoğunluğun olduğu bölgelerde önlem aldı.

Hava sıcaklığının 10 derece olduğu kentte sisin öğlene kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da da sis etkisini gösterdi.

Sis nedeniyle Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesi azaldı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düşmesi üzerine polis ekipleri de önlem aldı.