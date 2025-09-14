Kırklarelispor İki Yeni Transfer Yaptı

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, Amed Sportif Faaliyetler'den stoper Miraç Acer ve Karacabey Belediye Spor'dan ön libero oyuncusu Ömer Faruk Yücel ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Transfer çalışmalarının devam edeceği belirtilen açıklamada, "Futbolcularımıza, 'ailemize hoş geldiniz' diyor, yeşil-beyazlı formamızla birlikte nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.