Kırkpınar\'da Çadırda Konaklama.

Edirne'ye 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelenlerden bazıları, otellerde yer bulamayınca çadırda kaldı.

Gurbetçi sezonu olmasının yanı sıra Kırkpınar yoğunluğunun yaşandığı kentte oteller doldu.

Yurdun çeşitli yerlerinden gelen güreşseverlerden bazıları, otellerde yer olmayınca çadırda konaklamayı tercih etti.

Selimiye Meydanı'ndaki Hıdır Ağa Camisi'nin avlusuna çadırlarını kuran güreşseverler, sabahın ilk ışıklarıyla uyanarak çay demledi, kahvaltı yaptı.

Balıkesir'den gelen Mehmet Tığlı, AA muhabirine, 20 yıldır kesintisiz olarak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye geldiğini söyledi.

Ata sporu, peygamber sporu yağlı güreşe gönül verdiklerini belirten Tığlı, "Güreş sevdasından çadırda kalıyoruz. Çadırda kalmak, böyle bir ortamı yaşamak hoşumuza gidiyor. Yurtlarda otellerde kalmayı çok fazla tercih etmiyoruz. Favorim yok, takım tutar gibi pehlivan tutmuyorum ama bu sene yüzde 51 Yusuf Can Zeybek alır gibime geliyor. İnşallah kazasız belasız, sakatlıksız güreşler olur." diye konuştu.

Aynı kentten gelen Cemal Börekçi de 32 yıldır Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye geldiğini belirtti.

Genelde çadırda kaldığını ifade eden Börekçi, "Otel ve yurtlarda yer bulursam oralarda da kalırım. Bu sene her yer dolu, kemer yılı olduğu için çok kalabalık. Çadırda eşimiz dostumuzla kalmak daha iyi. Köy ortamı. Çadırımızı kurup yemeklerimizi yapıyoruz, eş dostla görüşüyoruz." dedi.

Börekçi, başpehlivanlıkta favorinin kemer yılı olması nedeniyle Yusuf Can Zeybek olduğunu dile getirdi.

Aynı kentten gelen İbrahim Filiz de 10 yıldır güreşleri izlemeye geldiğini, yağlı güreşi sevdiğini ifade etti.

Kentteki camileri gezip ardından Sarayiçi'ne güreşleri izlemeye gideceğini anlatan Filiz, "Çadırda kalmak güzel, bizim için daha iyi. Başarı gösteren tüm pehlivanları destekliyorum." diye konuştu.

Memduh Mızgır da 1990 yılından beri güreşleri izlemek için Edirne'ye geldiğini, ortamı sevdiği için çadırda kaldığını söyledi.