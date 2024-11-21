Kırmızı Balonlarla Barış Mesajı - Son Dakika
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Kırmızı Balonlarla Barış Mesajı

Devlet himayesi altındaki çocuklar, Filistin'deki çocukları anmak için gökyüzüne balonlar bıraktı.

21.11.2024 21:48
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Devlet himayesi altındaki çocuklar, Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek ve onların anısını yaşatmak amacıyla gökyüzüne kırmızı balonlar bıraktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle İngiliz sanatçı Banksy'nin "Kırmızı Balonlu Kız" adlı eserinden ilham alınarak gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar bir bildiri okudu.

Bildiride, 35 yıl önce çocukların yaşam hakkını güvence altına alan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin imzalandığı anımsatıldı.

Özellikle savaş ve yoksulluğun baskın olduğu coğrafyalarda çocukları korumak ve yaşam şartlarını iyileştirmek için hazırlanan sözleşmenin dünya çocuklarının temel haklarını güvence altına almayı hedeflediği belirtilen bildiride, söz konusu sözleşmeyi 196 ülkenin imzaladığına, dünyada bu kadar çok ülkenin toplanarak imza attığı başka bir sözleşmenin bulunmadığına işaret edildi.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bizler de bu sözleşmeye dayanarak tüm insanlığa sesleniyoruz. Filistin'de soykırımı durdurun. Çocukları koruyun. Çocuklar savaşın, şiddetin, ayrımcılığın ve zulümlerin hedefi olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde çocukların yaşam hakkı gasbedilemez, masum hayatlar yok edilemez. Çocukların barış, güvenlik ve sevgi içinde büyüyebileceği bir dünyayı inşa etmek için biz buradayız, hepinizi bekliyoruz."

Kaynak: AA

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