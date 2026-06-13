Kırmızı Bültenle Aranan 90 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
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Kırmızı Bültenle Aranan 90 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

13.06.2026 10:53
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İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal seviyede aranan 90 suçlunun Türkiye'ye geri döndüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 42, ulusal seviyede aranan 48 suçlunun ülkeye geri getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, istihbarat, narkotik suçlarla mücadele başkanlıkları, siber, asayiş ve TEM daire başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan etkin işbirliği neticesinde kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere 90 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D, K.A, A.A, U.A, K.G, B.K, S.C, B.F, U.Y, M.Ç, M.A, Ş.Ş, L.P, C.K, A.S, O.A, A.A.K, A.A.M, S.G, M.F, A.D, M.Ö, B.K, M.M, N.İ, R.A, T.E.O, A.Ç, S.Ö, M.O, N.Ç, N.D, R.B, O.G, İ.Ç, C.Y, H.R, U.A, M.T, B.T, E.L, N.İ. ile ulusal seviyede aranan G.Y, V.A, M.T, A.D, C.T, C.Ç, N.O, A.E, A.M.G, K.K, Y.A, A.Y, B.H.Ö, M.E.Ö, A.Ö, F.G, U.A, H.G, H.Ş, M.A, S.Ç, H.K, M.Ş.S, G.P, O.Ç, Y.K, E.Ş, C.A, B.B, Y.Y, H.H.Ö, E.Ç, M.A.D, B.M, B.C, O.T, B.S, H.İ, M.E, H.S, M.A, E.D, M.K, B.B, A.O, İ.E, Y.E. ve F.G. yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Gürcistan'dan 58, Almanya'dan 12, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 3, Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 2, Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland, Ukrayna ve Japonya'dan ise 1'er olmak üzere toplam 90 şüphelinin dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı gibi çeşitli suçlardan arandıklarının belirlendiği vurgulanan açıklamada, "Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Türkiye, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı Bültenle Aranan 90 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika

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