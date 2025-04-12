Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı

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İtalya adli makamlarınca; ''İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı'' suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı ''Assad Ali Gomaa Khodır'' İstanbul'da yakalandı.

12.04.2025 09:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya adli makamlarınca "İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı 'Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.

SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞINA KELEPÇE

Yerlikaya yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı." Yerlikaya operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul\'da yakalandı
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Son Dakika Güncel Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Semih:
    Türkiye suç Örgütü liderlerinin cenneti oldu mk 44 3 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Sınırlar delik deşik. Ama aktoroller cennette yaşadıklarına inandırılmış... 29 9 Yanıtla
  • Batuhan Işık:
    sanki çok büyük bişey başarmışlar gibi türkiyede göçmen kaçakçısından daha çok ne varki 14 1 Yanıtla
  • Firdevss null:
    bütün pisliklerde istanbulda 2 1 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    göçmen kaçakçısından daha tehlikeli suç örgütleri cirit atıyor sokaklarda .. 1 0 Yanıtla
  • özgür:
    burası türkiye dünyanın kalbinin attığı yer burada suç örgütleride olur bu suç örgütlerini bulup temizleyenleede olur 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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