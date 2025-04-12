Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul\'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya adli makamlarınca "İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı 'Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.

SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞINA KELEPÇE

Yerlikaya yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı." Yerlikaya operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.