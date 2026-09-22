Sahte kimlik ve pasaportla Bodrum'a geldi! Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı isim yakalandı - Son Dakika
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Sahte kimlik ve pasaportla Bodrum'a geldi! Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı isim yakalandı

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Sahte kimlik ve pasaportla Bodrum\'a geldi! Fransa\'nın kırmızı bültenle aradığı isim yakalandı
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Bodrum'da düzenlenen operasyonda, suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ve para aklama suçlarından Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı Fransa vatandaşı Azed Eddine Trari (46) gözaltına alındı. Şüphelinin, Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Fas doğumlu bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaport kullandığı, Bodrum'a da bu kimlikle kiraladığı otomobille geldiği tespit edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan Azed Eddine Trari (46) polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

FRANSA 3 SUÇTAN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek çalışmalarda, hakkında 'suç örgütü üyeliği', 'uyuşturucu' ve 'para aklama' suçlarından Fransa yetkili makamlarınca kırmızı bülten çıkarılan Fransa vatandaşı Azed Eddine Trari'nin ilçede olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin, Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 12 Nisan 1988 Fas doğumlu Mouaad Boudhaine adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaport ile hareket ettiği tespit edildi.

SAHTE KİMLİKLE KİRALADIĞI ARAÇTA YAKALANDI

Şüphelinin sahte kimlikle kiraladığı otomobille Bodrum'a geldiğini saptayan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19 Eylül'de otomobili Şehit Barış Akay Caddesi üzerinde durdurdu. Araçta yakalanarak gözaltına alınan Azed Eddine Trari, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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